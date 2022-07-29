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Следователи назвали возможную причину пожара в московском хостеле

Следствие назвало основной версией пожара в московском хостеле проблемы с электропроводкой

Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

Одной из возможных причин пожара в московском хостеле на Алма-Атинской улице назвали неисправность проводки. Об этом в пятницу, 29 июля, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в настоящее время рассматриваются различные версии, но проблема с проводкой называется в числе основных. Следователи допрашивают руководство хостела, а криминалисты продолжают работу на месте происшествия. «Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз», — добавило столичное управление СКР.

Ранее 29 июля сообщалось, что владельцев сгоревшего хостела в Москве привлекали к ответственности за различные нарушения. Пожар в многоэтажке на юге Москвы произошел в ночь на 29 июля. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки.

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Владимир Седов
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