Владельцы сгоревшего хостела в Москве ранее уже попадали в поле зрения полиции

Владельцев сгоревшего хостела в Москве привлекали к ответственности за различные нарушения

Владельцы сгоревшего хостела на Алма-Атинской улице в Москве ранее уже попадали в поле зрения полиции. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, последний раз это случилось в начале июля, когда владельцы экономотеля Элеонора и Рауф Мироновы поставили на миграционный учет сразу 144 иностранца. До того, в 2020 году, их привлекали к административной ответственности за ненадлежащее хранение люминесцентных ламп. В 2019 году в хостеле не оказалось огнетушителей, противодымной вентиляции, а двери пожарных выходов оказались заблокированы. Суд тогда велел владельцам хостела устранить нарушения.

О пожаре стало известно в пятницу, 29 июля. В результате случившегося погибли восемь человек, еще четверо пострадали. В Следственном комитете России (СКР) завели дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, об оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».