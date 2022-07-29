Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Владельцы сгоревшего хостела в Москве ранее уже попадали в поле зрения полиции

Владельцев сгоревшего хостела в Москве привлекали к ответственности за различные нарушения

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

Владельцы сгоревшего хостела на Алма-Атинской улице в Москве ранее уже попадали в поле зрения полиции. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, последний раз это случилось в начале июля, когда владельцы экономотеля Элеонора и Рауф Мироновы поставили на миграционный учет сразу 144 иностранца. До того, в 2020 году, их привлекали к административной ответственности за ненадлежащее хранение люминесцентных ламп. В 2019 году в хостеле не оказалось огнетушителей, противодымной вентиляции, а двери пожарных выходов оказались заблокированы. Суд тогда велел владельцам хостела устранить нарушения.

О пожаре стало известно в пятницу, 29 июля. В результате случившегося погибли восемь человек, еще четверо пострадали. В Следственном комитете России (СКР) завели дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, об оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Латвии сообщили о закупке российского газа через посредника
Россияне резко устремились в одну европейскую пляжную страну
Названа лучшая кандидатка на роль Эми Уайнхаус в документальном фильме
Россиянам рассказали о способе сохранить баланс между личной жизнью и работой
В России предложили выводить спутники двумя разгонными блоками
Турция высказалась о сотрудничестве с Россией по производству Bayraktar
Тишковец пообещал москвичам «погожий летний денек»
Собянин прокомментировал пожар в московском хостеле с восемью погибшими
Дом серебряного призера чемпионата мира-2018 по футболу ограбили в Хорватии
Владельцы сгоревшего хостела в Москве ранее уже попадали в поле зрения полиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.