СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в московской многоэтажке

СК России возбудил дело по факту гибели восьми человек при пожаре в московской многоэтажке

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту гибели восьми человек во время пожара на юге Москвы, рассказала представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, пишет ТАСС.

По ее словам, дело открыто по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, в которой речь идет об оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как уточнил источник, на данный момент жильцам дома не дают вернуться в квартиры. Здание оцеплено, сотрудники МЧС ищут пострадавших.

Возгорание произошло в хостеле в ночь с четверга на пятницу, с 28 на 29 июля, в многоэтажке по улице Алма-Атинская.

В результате пожара погибли восемь человек, четверо пострадали. Причиной гибели людей назвали отравление угарным газом. Источник указал, что на окнах были решетки, которые мешали людям покидать здание.

