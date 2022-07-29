Восемь человек погибли и четверо пострадали при пожаре в московском хостеле

МЧС сообщило, что при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек

На юго-востоке Москвы по улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, вспыхнул пожар. Он начался на первом этаже 16-этажного жилого дома, где расположен хостел. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, восемь человек погибли в результате происшествия, еще трое пострадали, их осматривают медики. В дальнейшем стало известно еще об одном человеке, которому потребовалась помощь врачей.

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. На первом этаже находится хостел. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара со второго этажа спасен один человек. К сожалению, восемь человек обнаружены без признаков жизни, трех человек осматривают медики МЧС России

Сообщение о возгорании поступило в 23:58, в 0:47 пожар был ликвидирован, заявили в МЧС. Как отмечается в Telegram-канале столичного дептранса, движение по улице Алма-Атинской в результате возгорания было полностью перекрыто.

Причины пожара

Причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Неисправность электрооборудования рассматривается как основная причина возникновения пожара в хостеле в Москве на Алма-Атинской улице источник в экстренных службах

Уточняется, что люди в хостеле на Алма-Атинской улице погибли из-за отравления угарным газом.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Мосгаз», многоэтажное здание не было газифицировано. Дом был построен в 1980 году, изначально он являлся общежитием с одним подъездом, но на 16 этажей. В нем расположено свыше 300 квартир.

Хостел открыли без согласия жильцов

Очевидцы пожара рассказали, что хостел был открыт в мае 2019 года без согласия жильцов, в нем находятся десятки двухэтажных деревянных кроватей. Местные активисты ежегодно пытались оспорить законность его функционирования.

Мы слышали сильный хлопок, затем сразу мощный шум открытого пламени. После этого мужчины стали кричать, чтобы выбивали окна. Пожарные и скорые приехали очень быстро очевидица пожара

По информации собеседников агентства, хостел имеет отдельный вход с торца здания, все его окна забраны решетками.

Возбуждено уголовное дело

По факту пожара возбуждено уголовное дело, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) Юлия Иванова старший помощник руководителя столичного главка СК РФ

Как отмечает Mash, из здания столичной многоэтажки самостоятельно эвакуировалось 200 человек.

21 июля сильный пожар произошел на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Из здания было эвакуировано около 400 человек, 1 человек был спасен. Всего пожар тушили почти 130 человек и 38 единиц техники, площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров.

