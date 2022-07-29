Собянин прокомментировал пожар в московском хостеле с восемью погибшими

Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования родным погибших при пожаре в хостеле

Восемь человек погибли и восемь пострадали при пожаре в московском хостеле

Начало событий в новости Восемь человек погибли и восемь пострадали при пожаре в московском хостеле

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал пожар в московском хостеле на Алма-Атинской улице с восемью погибшими. Соответствующий пост он опубликовал в своем официальном Telegram-канале в пятницу, 29 июля.

«Сегодня ночью произошел пожар на Алма-Атинской улице. К сожалению, не обошлось без жертв — погибли восемь человек. Соболезную родным и близким погибших», — написал градоначальник и добавил, что пожарные оперативно прибыли на место и сработали профессионально.

В настоящий момент идет расследование причин случившегося.

Пожар в многоэтажке на юге Москвы произошел в ночь на 29 июля. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки. Источник ТАСС уточнил, что все погибшие были мигрантами.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Ранее сообщалось, что число пострадавших в пожаре выросло до восьми.