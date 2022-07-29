В МЧС назвали основную причину гибели людей в московской многоэтажке

МЧС: решетки на окнах сгоревшей многоэтажки в Москве сделали спасение людей невозможным

Установленные на окнах решетки стали основной причиной гибели людей во время пожара в многоэтажке на юге Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на врио начальника главного управления МЧС России по Москве Андрея Румянцева.

По его словам, решетки на окнах сгоревшей многоэтажки не позволили жителям и гостям самостоятельно покинуть здание. «Самостоятельная эвакуация и спасение людей были невозможны. В связи с этим основной причиной гибели людей послужили решетки», — подчеркнул он.

Румянцев назвал действия специалистов на месте грамотными. Сотрудники МЧС эвакуировали людей с первого этажа, где находится хостел, и с верхних этажей жилого дома.

Он добавил, что здание было оборудовано системой пожарной сигнализации «Стрелец-мониторинг», которая не сработала.

Пожар произошел в ночь с четверга на пятницу, с 28 на 29 июля. Погибли восемь человек, четверо пострадали. Следственный комитет России возбудил дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, в которой речь идет об оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

