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В московской многоэтажке погибли восемь человек в результате пожара

В московской многоэтажке на Алма-Атинской улице погибли восемь человек в результате пожара

Фото: Pixabay

На юго-востоке Москвы произошел пожар в многоэтажке, есть погибшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В настоящее время установлено, что погибло восемь человек, еще троих осматривают медики. Разбор завалов продолжается», — рассказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Mash, восемь человек погибли в хостеле на Алма-Атинской улице. Возгорание началось на первом этаже 16-этажного здания около полуночи.

Ранее на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве произошел сильный пожар. Спасатели эвакуировали из здания около 400 человек.

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Марина Совина
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