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Сильный пожар произошел на крыше жилого дома в Москве

Жилой дом загорелся на Ленинском проспекте в Москве, эвакуированы около 400 человек

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сильный пожар произошел на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает управление МЧС России по городу на своем сайте.

По данным ведомства, возгорание произошло на кровле восьмиэтажного дома. На данный момент спасатели эвакуировали из здания около 400 человек, 1 человек спасен. Всего пожар тушат почти 130 человек и 38 единиц техники, передает РИА Новости. Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров.

11 июля мощный пожар произошел на улице Спиридоновка в центре Москвы в доме, где жил маршал Cоветского Союза Георгий Жуков. По информации Telegram-канала «112», квартира, в которой произошло возгорание, принадлежит дочери бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

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Марина Совина
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