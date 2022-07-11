Появились подробности мощного пожара в доме в центре Москвы

«112»: загоревшаяся в Москве квартира принадлежит дочери бывшего президента Азербайджана

Квартира в центре Москвы, в которой произошел пожар, принадлежит дочери бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Такие подробности сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, в момент возгорания дочери Алиева Севиль не было в квартире. Пожарным уже удалось потушить огонь.

О возгорании на улице Спиридоновка в центре Москвы стало известно в понедельник, 11 июля. В доме, где произошел мощный пожар, жил маршал Cоветского Союза Георгий Жуков. Пожар произошел на балконе квартиры на седьмом этаже.

Ранее крупный пожар произошел на Каширском шоссе в Москве. На кадрах огонь от горящих ангаров достигает высоты этажа, на котором оказались очевидцы.

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