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Мощный пожар на юге Москвы сняли из окон ближайшего здания

Мощный пожар на Каширском шоссе сняли из окон ближайшего к возгоранию здания

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в ангарах в районе Каширского шоссе. Кадры публикует радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Видео снято из дома, расположенного ближе всего к месту возгорания — в нескольких метрах от ангаров.

На кадрах огонь от горящих ангаров достигает высоты этажа, на котором оказались очевидцы. Клубы черного дыма поднимаются на десятки метров.

К настоящему моменту открытое горение в ангарах ликвидировано, сотрудники МЧС проливают территорию складов.

О пожаре стало известно утром 29 июня. Площадь пожара, по данным МЧС, составляла две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Расположенные поблизости жилые дома также не пострадали.

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