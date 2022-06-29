Крупный пожар в районе Каширского шоссе в Москве показали на видео

Очевидцы сняли на видео крупный пожар в районе Каширского шоссе в Москве

В сети публикуют видео из Москвы, где в районе Каширского шоссе начался крупный пожар. Кадры очевидцев появились в Telegram-канале «Говорит Москва» в среду, 29 июня.

Что именно горит — пока неясно. По одним данным, в районе больницы имени Юдина загорелся мусор на площади 50 квадратных метров, и есть угроза перехода огня на стоящий рядом ангар с покрышками.

РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает, что горит ангар с шинами и площадь составляет 500 квадратных метров.

По данным МЧС, пожарные уже приступили к ликвидации огня, информации о пострадавших нет.

Днем ранее, 28 июня, пожар произошел в жилом многоэтажном доме в Москве — огонь охватил балконы на четырех этажах.