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В Москве на четырех этажах жилого дома загорелись балконы

МЧС сообщило о пожаре на балконах четырех этажей в московском жилом доме

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В жилом многоэтажном доме в Москве произошел пожар — огонь охватил балконы на четырех этажах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по столице.

Инцидент произошел по адресу Вторая Пугачевская, дом 5, корпус 1. Собеседник агентства уточнил, что горение происходило на балконах с 9 по 12 этажи. На данный момент открытое горение уже ликвидировали, сведений о пострадавших нет.

По данным источника агентства в экстренных службах, изначально загорелись два балкона на девятом этаже. Спасателям в ходе тушения пожара удалось эвакуировать женщину.

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Никита Абрамов
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