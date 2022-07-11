Пожар в исторической высотке в центре Москвы попал на видео
На улице Спиридоновка в центре столицы загорелся девятиэтажный дом, в которой жил маршал Советского Союза Георгий Жуков. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва сейчас».
На появившихся в сети кадрах виден столб черного дыма, который поднимается над исторической высоткой.
В столичном главке МЧС позже пояснили, что загорелся балкон квартиры, расположенный на седьмом этаже. Данных о пострадавших не поступало.
Сообщалось, что девятиэтажка была построена для руководителей СССР в 1965 году. В этом доме, в частности, проживали Георгий Жуков и председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный.
Ранее сообщалось о мощном пожаре на Каширском шоссе в Москве. На кадрах от очевидцев огонь от горящих ангаров достигает высоты этажа, на котором оказались очевидцы. Клубы черного дыма поднимаются на десятки метров.