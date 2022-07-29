Выросло число пострадавших при пожаре в московском хостеле

Число пострадавших при крупном пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы выросло до восьми

Число пострадавших при крупном пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице на юго-востоке Москвы выросло до восьми. Об этом заявил представитель экстренных служб столицы, передает РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что первых пострадавших в результате пожара отвезли в институт Склифосовского.

В экстренных службах пояснили, что трое россиян и пятеро приезжих из стран Средней Азии погибли при пожаре в столичном хостеле.

До этого прокуратура сообщила, что в сгоревшем хостеле на юго-востоке Москвы грубо нарушались требования пожарной безопасности. В ведомстве отметили, что владельца данного хостела уже привлекали к ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

О пожаре стало известно в пятницу, 29 июля. В МЧС предположили, что установленные на окнах решетки стали основной причиной гибели людей во время пожара в хостеле.