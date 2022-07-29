Появились подробности о сгоревшем московском хостеле

В сгоревшем хостеле на юго-востоке Москвы грубо нарушали требования пожарной безопасности

Восемь человек погибли и четверо пострадали при пожаре в московском хостеле

Начало событий в новости Восемь человек погибли и четверо пострадали при пожаре в московском хостеле

В сгоревшем хостеле на юго-востоке Москвы, где погибли восемь человек, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Такие подробности приводятся в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что владельца данного хостела уже привлекали к ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).