Названа причина большого числа жертв пожара в московской многоэтажке

ТАСС: решетки на окнах стали одной из причин большого числа жертв в московской многоэтажке

Зарешеченные окна стали одной из причин гибели восьми человек во время пожара на юге Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам эксперта, увидев возгорание, люди пытались сами протушить огонь и поздно обратились к МЧС. «Это, а также решетки на окнах, привели к развитию пожара и как результат — большому числу жертв и пострадавших», — назвал он факторы.

Один из очевидцев происшествия уточнил, что на третьем этаже выбило стекла на окнах. По его словам, люди проснулись от хлопка.

По информации МЧС, сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Алма-Атинская поступило в 23:58 в четверг, 28 июля. Огонь вспыхнул на первом этаже и распространился на 150 квадратных метров. Пожар потушили в 00:47 в пятницу, 29 июля. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети.

Погибли восемь человек, еще трое пострадали.