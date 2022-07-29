Раскрыта причина гибели восьми людей в московской многоэтажке

Причиной гибели восьми людей при пожаре в многоэтажке стало отравление угарным газом

Причиной гибели восьми людей при пожаре в многоэтажке на улице Алма-Атинская в Москве стало отравление угарным газом, раскрыл РИА Новости источник в экстренных службах.

«В качестве основной причины гибели людей в хостеле на Алма-Атинской улице стало отравление продуктами горения — угарным газом», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возгорание началось на первом этаже 16-этажного здания около полуночи. «В настоящее время установлено, что погибло восемь человек, еще троих осматривают медики. Разбор завалов продолжается», — рассказал источник ТАСС.