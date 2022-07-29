Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Раскрыта причина гибели восьми людей в московской многоэтажке

Причиной гибели восьми людей при пожаре в многоэтажке стало отравление угарным газом

Фото: Pixabay

Причиной гибели восьми людей при пожаре в многоэтажке на улице Алма-Атинская в Москве стало отравление угарным газом, раскрыл РИА Новости источник в экстренных службах.

«В качестве основной причины гибели людей в хостеле на Алма-Атинской улице стало отравление продуктами горения — угарным газом», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возгорание началось на первом этаже 16-этажного здания около полуночи. «В настоящее время установлено, что погибло восемь человек, еще троих осматривают медики. Разбор завалов продолжается», — рассказал источник ТАСС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Калининграде допустили остановку транзита через Литву с 1 сентября
Названа причина большого числа жертв пожара в московской многоэтажке
Глава МИД Украины заявил о «зуде» у партнеров Киева о переговорах с Россией
Украина перейдет к физическому реверсу газа из Словакии
Девочке из Подмосковья удалили 35-сантиметровую опухоль яичника
Скончалась звезда фильма «Матрица. Революция»
Американский разведчик оправдал Путина словами «виноват Джо Байден»
Страны Латинской Америки отказались осуждать конфликт на Украине
Раскрыта причина гибели восьми людей в московской многоэтажке
58-летняя топ-модель снялась топлес для глянца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.