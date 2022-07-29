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Москвичка описала гибель людей за решеткой окна хостела фразой «выли от ужаса»

Очевидица рассказала, что прохожие вырывали решетки на окнах сгоревшего в Москве хостела

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Прохожие руками выламывали решетки на окнах сгоревшего в Москве хостела, чтобы освободить заблокированных в нем постояльцев. Об этом «КП» рассказала очевидица происшествия.

Женщина описала гибель людей за решеткой окна хостела фразой «выли от ужаса». По словам живущей в соседнем доме москвички, она проснулась от звука бьющихся стекол. В этот момент дверь хостела уже горела, а люди не могли выбраться. «С улицы мужчины наваливались на эти решетки, раскачивали, выламывали их. Я видела, как два окна удалось открыть, вроде бы сзади еще одну решетку убрали», — сообщила она.

Другая очевидица рассказала, что живущие рядом с хостелом москвичи были против его открытия, но их никто не послушал. Она подчеркнула, что в основном там жили мигранты.

Хостел на Алма-Атинской улице в Москве загорелся в ночь на 29 июля. По данным МЧС, в пожаре погибли восемь человек. Основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки, заявили в ведомстве.

По информации Следственного комитета, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки.

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Константин Лысяков
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