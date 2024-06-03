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17:13, 3 июня 2024Из жизни

Мужчина нашел живую золотую рыбку на газоне возле дома и оставил ее себе

В Великобритании мужчина нашел живую золотую рыбку на газоне и забрал ее домой

Фото: SLNC / Unsplash

В Великобритании мужчина нашел живую золотую рыбку в своем дворе и оставил ее себе в качестве питомца. Этой историей он поделился на своем аккаунте X (бывший Twitter).

Врач Бен Беска услышал, как около его дома кричат сороки и решил проверить двор. Там на газоне он обнаружил золотую рыбку. Она была жива. Беска решил спасти животное: забрал ее домой и положил в старый ящик из морозилки, который наполнил водой.

Беска назвал нового питомца Алисой. Кличку он придумал благодаря переписке с другом. Беска хотел отправить ему сообщение о рыбе с подписью: «она живая» (it’s alive), однако на последнее слово сработала автозамена, и получилось: «она Алиса» (it’s alice).

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Вскоре мужчина купил для рыбы аквариум и корм. С Алисой уже успел «познакомиться» кот врача. Беска предположил, что рыбу на его участок принесла какая-то птица, однако отметил, что водоемы находятся слишком далеко от его дома. Хотя врач и спас животное, многие комментаторы обвинили его в том, что он сделал это неправильно. Беска даже временно заблокировали в социальной сети из-за того, что на его аккаунт пришло слишком много жалоб от «защитников рыб».

Один из неравнодушных пользователей уже успел создать аккаунт Алисы @alicebeska. От ее лица он выложил следующий пост: «Такой бурный день, забронировала одно из этих путешествий @journeetrips и оказалась на газоне какого-то северянина? Я бы хотела вернуть деньги». Он же стал продавать мерч, связанный с Алисой.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit рассказал о редчайшую синей мокрице, которую нашел во время прогулки. Красивый окрас панциря ракообразного является следствием его заражения радужным вирусом.

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      Юлия Юткина
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