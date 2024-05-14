Мужчина нашел редчайшую синюю мокрицу и узнал о ее незавидной судьбе

Пользователь форума Reddit выложил фото редчайшей синей мокрицы, которую заметил во время прогулки. Однако другие участники форума рассказали ему о незавидной судьбе такого ракообразного.

Снимок уникальной мокрицы выложил пользователь под ником barbatovzki в подфоруме RealLifeShinies, где публикуют снимки удивительных предметов, растений, животных и так далее. Впрочем, другие участники форума сразу же объяснили barbatovzki, что красивый окрас панциря ракообразного является следствием его заражения иридовирусом 31 беспозвоночных, который также называют радужным вирусом.

Из-за болезни животное приобретает яркий цвет, несвойственный своему виду, однако, скорее всего, не выживет. Кроме того, такое существо становится опасным для сородичей, и его лучше всего уничтожить, чтобы болезнь не распространялась. «Ого, я не знал. Надеюсь, для людей это не заразно!» — написал barbatovzki.

«Извини, чувак, но я думаю, что может. Мой сосед Джим посинел вчера, и мне пришлось избавиться от него», — пошутил в ответ один из пользователей.

Иридовирусы поражают амфибий, рыб и беспозвоночных, например, членистоногих, и крайне опасны для этих видов. Для других животных эти вирусы безвредны.

В ноябре 2023 года житель США поймал одного на 50 миллионов омара-гермафродита двухцветного окраса. Животное было наполовину синим.

