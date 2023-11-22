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17:31, 22 ноября 2023Из жизни

Рыбак поймал редчайшего двухцветного омара-гермафродита

Рыбак из США выловил наполовину синего омара-гермафродита

Кадр: NYP

Житель США поймал одного на 50 миллионов омара-гермафродита двухцветного окраса. Об этом сообщает New York Post.

Редчайшая удача улыбнулась рыбаку Джейкобу Ноулзу из штата Мэн, который специализируется на ловле омаров. На своей странице в TikTok он продемонстрировал лобстера, который был ровно наполовину синим. Вторая половина животного была обычного цвета. Кроме того, Ноулз показал, что у омара присутствуют как мужские, так и женские репродуктивные органы.

Американец отметил, что синяя сторона омара оказалась «мужской», а обычная — «женской». Согласно данным Университета штата Мэн, шанс выловить двуцветного омара составляет примерно один на 50 миллионов.

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Ноулз спросил у зрителей, стоит ли ему отпустить редкое животное или оставить у себя. Подписчики решили, что омара следует временно оставить в неволе и посмотреть, сможет ли он отложить яйца.

Далее последовал конкурс на выбор имени нового питомца Ноулза. Подписчики назвали омара в честь певца Дэвида Боуи, у которого была гетерохромия — глаза разного цвета. Кроме того, в 1970-х Боуи выступал в образе андрогинного персонажа по имени Зигги Стардаст.

Позже Ноулз показал, что построил для омара Боуи специальный просторный подводный вольер. Рыбак также рассказал, что уже обратился в океанариумы и научные организации, которые могли бы «усыновить» редчайшее животное.

Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии рыбак дважды за несколько месяцев выловил омара синего цвета и спас его, отпустив в море.

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      Никита Савин
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