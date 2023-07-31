Рыбак дважды поймал редчайшего синего омара и отпустил его

Мужчина в Северной Ирландии дважды выловил редкого омара синего цвета и спас его

Рыбак из города Бангор, Северная Ирландия, дважды за несколько месяцев выловил редчайшего омара синего цвета и спас его, отпустив в море. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

Стюарт Браун впервые столкнулся с необычным синим омаром несколько месяцев назад. Шанс поймать такое ракообразное — один на два миллиона. Тогда мужчина отпустил омара обратно в океан, так как он был слишком маленьким.

Недавно мужчина выловил этого же омара второй раз. Ирландец рыбачил в том же месте, у побережья Белфаста. В этот раз улов был еще более невероятным, так как омары, как правило, не остаются в одной и той же зоне.

На этот раз омар был достаточно велик, чтобы его можно было законно поймать и сохранить. Однако Браун, исполнившийся чувствами к ракообразному, решил вновь отпустить его на волю. Более того, перед этим он сделал пометку на хвосте животного, чтобы другие рыбаки не могли легально поймать его. Рыбак надеется поймать редкого омара и следующим летом.

Ранее сообщалось, что рыбаку из США в течение недели попались три оранжевых омара. Уникальных животных пока поселили в одном из ресторанов в портовом районе Портленда, где на них могут посмотреть все желающие.

