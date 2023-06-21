Рыбак за неделю выловил трех редчайших оранжевых омаров

UPI: в США рыбак из штата Мэн выловил трех оранжевых омаров за неделю

Рыбаку из США в течение недели попались три оранжевых омара. Об этом сообщает UPI.

Представители рыбного рынка «Харбор» в городе Портленд, штат Мэн, рассказали, что редчайших ракообразных выловил местный житель Питер Прэй. Два оранжевых омара попались ему 9 июня, а шесть дней спустя он поймал еще одного.

Уникальных животных пока поселили в одном из ресторанов в портовом районе Портленда, где на них могут посмотреть все желающие. Мужчина заявил, что готов передать своих омаров ученым для исследований, но только с условием, что они будут возвращены ему невредимыми. Рыбак хочет выпустить их обратно в океан.

Примечательно, что всего за несколько дней до Прэя оранжевого омара выловил другой местный рыбак, Грегг Тернер. Он передал ракообразное ученым Университета Новой Англии, чтобы те определили причину его неординарной окраски.

Считается, что оранжевый цвет панциря встречается у одного из 30 миллионов омаров, однако в последнее время в США их начали ловить довольно часто, что заинтересовало исследователей. Ученые полагают, что ракообразные нехарактерного цвета рождаются из-за генетической мутации. Незаурядный оттенок делает омаров более привлекательными для хищников, поэтому они редко выживают в дикой природе.

В августе 2022 года сообщалось, что второго редчайшего оранжевого омара за месяц нашли в поставке морепродуктов для ресторана Red Lobster в американском штате Миссисипи. Омара, которому дали кличку Печенька, передали в аквариум города Гатлинберг, штат Теннесси.