Найден второй за месяц редчайший оранжевый омар

UPI: второго за месяц редчайшего оранжевого омара спасли от съедения в штате Миссисипи

Редчайшего оранжевого омара второй раз за месяц нашли в поставке морепродуктов, которая прибыла в ресторан Red Lobster в американском городе Меридиан, штат Миссисипи. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Омара, которому дали кличку Печенька, спасли от съедения и передали представителям аквариума Ripley’s в городе Гатлинберг, штат Теннесси.

Редчайшее ракообразное нашли всего спустя месяц после обнаружения в голливудском ресторане сети Red Lobster еще одного оранжевого омара, которого назвали Чеддер. Его передали в аквариум Ripley’s в городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина.

Ранее считалось, что оранжевые омары встречаются в одном случае на 30 миллионов, но теперь исследователи планируют провести исследование, чтобы узнать, действительно ли этот окрас встречается так редко. Поскольку Печенька и Чеддер были пойманы в одном и том же регионе, специалисты не исключают, что окрас оранжевых омаров может быть обусловлен их диетой.

Третий оранжевый омар обитает в аквариуме Ripley’s в Канаде. Его спасли из продуктового магазина несколько месяцев назад.

Ранее сообщалось, что рыбак на побережье британского острова Англси поймал редчайшего ярко-синего лобстера, который встречается в одном случае на два миллиона. Мужчина подчеркнул, что за время ловли крабов и лобстеров ему попадались ракообразные голубоватого оттенка, но таких ярких он никогда не видел.