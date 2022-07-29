Рыбак поймал редчайшего ярко-синего лобстера

The Mirror: рыбак выловил редчайшего синего лобстера, который может стоить огромную сумму

Рыбак на побережье британского острова Англси поймал редчайшего ярко-синего лобстера, который встречается в одном случае на два миллиона. Об этом сообщает The Mirror.

29-летний профессиональный рыбак Лайам Томас выловил ракообразное, которое может стоить огромную сумму. Он не мог поверить своим глазам, когда увидел синего лобстера, окрас которого резко контрастировал с окрасом его сородичей. Большинство омаров, которых вылавливают в Ирландском море, имеют грязный зеленовато-коричневый цвет.

Мужчина подчеркнул, что за время ловли крабов и лобстеров ему попадались ракообразные голубоватого оттенка, но таких ярких он никогда не видел. Из 200 миллионов омаров, которых вылавливают каждый год в Северной Атлантике, только 100 имеют голубой окрас. Такой цвет — результат генетической аномалии, из-за которой организм омара в избытке вырабатывает определенный белок.

Лобстеров меньше определенного размера возвращают в море, но пойманный Томасом лобстер был взрослым. Вероятнее всего, его судьба — оказаться на тарелке в дорогом ресторане. Несмотря на редкость этого ракообразного, в сваренном виде синие лобстеры становятся оранжевато-розовыми, как и их нормальные сородичи.

«Он будет храниться вместе с другим уловом в течение четырех — пяти дней, прежде чем попадет к покупателю. Затем его, возможно, перевезут в Испанию», — отметил Томас.

Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон рыбак выловил редчайшего синего омара, шансы поймать которого равны одному к двум миллионам. Мужчина отпустил необычное ракообразное, чтобы оно могло расти дальше.

