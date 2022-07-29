Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Рыбак поймал редчайшего ярко-синего лобстера

The Mirror: рыбак выловил редчайшего синего лобстера, который может стоить огромную сумму

Фото: Myliah Demps / Wikimedia

Рыбак на побережье британского острова Англси поймал редчайшего ярко-синего лобстера, который встречается в одном случае на два миллиона. Об этом сообщает The Mirror.

29-летний профессиональный рыбак Лайам Томас выловил ракообразное, которое может стоить огромную сумму. Он не мог поверить своим глазам, когда увидел синего лобстера, окрас которого резко контрастировал с окрасом его сородичей. Большинство омаров, которых вылавливают в Ирландском море, имеют грязный зеленовато-коричневый цвет.

Материалы по теме:
Нашли стрелочника Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Нашли стрелочникаЛюди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
4 апреля 2018
Трагедия лишнего зверя За что жирафа из копенгагенского зоопарка скормили львам
Трагедия лишнего зверяЗа что жирафа из копенгагенского зоопарка скормили львам
13 февраля 2014

Мужчина подчеркнул, что за время ловли крабов и лобстеров ему попадались ракообразные голубоватого оттенка, но таких ярких он никогда не видел. Из 200 миллионов омаров, которых вылавливают каждый год в Северной Атлантике, только 100 имеют голубой окрас. Такой цвет — результат генетической аномалии, из-за которой организм омара в избытке вырабатывает определенный белок.

Лобстеров меньше определенного размера возвращают в море, но пойманный Томасом лобстер был взрослым. Вероятнее всего, его судьба — оказаться на тарелке в дорогом ресторане. Несмотря на редкость этого ракообразного, в сваренном виде синие лобстеры становятся оранжевато-розовыми, как и их нормальные сородичи.

«Он будет храниться вместе с другим уловом в течение четырех — пяти дней, прежде чем попадет к покупателю. Затем его, возможно, перевезут в Испанию», — отметил Томас.

Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон рыбак выловил редчайшего синего омара, шансы поймать которого равны одному к двум миллионам. Мужчина отпустил необычное ракообразное, чтобы оно могло расти дальше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Россия начнет выходить из МКС после 2024 года
Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН
Бывший футболист клуба РПЛ рассказал об отношении к русским в Польше
Одежда одного стиля стала трендом благодаря соцсетям
Во Франции массово ограничили потребление воды
Подросток из Подмосковья сломал шею во время тренировки во дворе
Рыбак поймал редчайшего ярко-синего лобстера
Молдавия захотела переформатировать миротворческую миссию в Приднестровье
Российский подросток жестоко избил девочку и сбросил ее в овраг
На месте загадочных космических взрывов нашли далекие галактики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.