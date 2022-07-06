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Рыбак поймал редчайшего синего омара и отпустил его

В Орегоне рыбаку попался синий омар, шансы поймать которого равны одному к двум миллионам

Кадр: @LarsJohanL

В американском штате Орегон рыбак выловил редчайшего синего омара, шансы поймать которого равны одному к двум миллионам. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Необычное ракообразное попалось Ларсу-Йохану Ларссону у побережья города Портленд. Мужчина поделился фотографией необычного создания в Twitter. «Я отпустил его, чтобы он рос дальше», — пояснил он.

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Пост мужчины произвел сильное впечатление на пользователей сети. Один из них написал: «О боже, я никогда не видел таких омаров... интересно, почему они синие, а не красные».

Некоторые пользователи поделились своими историями о синих омарах. «Поймали синего омара летом 1993 года в проливе Лонг-Айленд. Мы отдали его аквариуму, чтобы он мог прожить очень долгую жизнь. Он был очень красивый», — рассказал один из них. «Мы поймали синего омара в городе Норт-Хейвен, штат Мэн, 15 лет назад. И тоже отпустили», — признался другой.

Большинство омаров имеют красную или грязно-коричневую окраску. Синие особи очень редки, шансы поймать такую особь составляет примерно один к двум миллионам. Они имеют такой окрас из-за генетической аномалии, в результате которой у них в чрезмерных количествах вырабатывается ответственный за синюю окраску протеин. Рыбаки считают синих омаров добрым предзнаменованием и обычно не едят их.

Ранее сообщалось, что редчайшего омара с уникальным переливающимся бледно-голубым панцирем, которого поймали у побережья американского города Портленд в штате Мэн, спасли от съедения. По словам рыбака, за 40-летнюю карьеру ему всего дважды попадались омары необычного окраса.

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Алиса Дмитриева
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