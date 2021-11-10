Редчайшего омара перламутрового окраса спасли от съедения

Редчайшего омара с уникальным переливающимся бледно-голубым панцирем, которого поймали у побережья американского города Портленд в штате Мэн, спасли от съедения. Об этом сообщает издание Newsweek.

Морское ракообразное перламутрового окраса выловил Билл Копперсмит из компании Get Maine Lobster. В честь своей внучки он назвал необычного омара Хэдди.

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По его словам, за 40-летнюю карьеру ему всего дважды попадались омары необычного окраса. До Хэдди он вылавливал оранжевого и белого омаров.

Команда Get Maine Lobster не планирует продавать или готовить улов Копперсмита. Вместо этого они попытаются договориться с местными организациями и аквариумами, готовыми приютить редкого омара.

Этот вид ракообразных, который обитает вблизи побережья Атлантического океана в Северной Америке, как правило, имеет темный зеленовато-коричневый окрас. Иногда встречаются особи с генетическими дефектами, которые отличаются необычным окрасом: ярко-синим, желтым, ярко-красным, оранжевым или белым. Встречаются и экземпляры, окрашенные сразу в два цвета.

По данным Общества ловцов лобстеров штата Мэн, один из двух миллионов омаров может быть синим, а шансы найти желтого лобстера — один на 30 миллионов. Белые (альбиносы) и перламутровые омары — самые редкие. Шанс найти такое создание — один на 100 миллионов.

Ранее сообщалось, что в Аризоне, США, в одном из местных ресторанов от съедения спасли редкого оранжевого лобстера: его передали океанариуму.