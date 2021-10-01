Редчайшего оранжевого лобстера спасли от съедения и поселили в океанариуме

Шеф-повар ресторана решил не готовить редчайшего лобстера и передал его океанариуму в США

В Аризоне, США, в одном из местных ресторанов от съедения спасли редкого оранжевого лобстера: его передали океанариуму. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Необычный омар попал в японский ресторан, находящийся в одном из торговых центров. Работники заведения заметили, что он отличался от поступивших на кухню собратьев. Тогда шеф-повар Карл Мюррей решил не готовить оранжевого лобстера, а сначала позвонить в океанариум и узнать, к какому виду относится существо. «Мы решили позвонить в океанариум из любопытства, чтобы узнать, кто нам попался», — рассказал Мюррей.

В итоге выяснилось, что в японский ресторан привезли редчайшего оранжевого омара. По словам представителя океанариума Дэйва Перанто, шанс встретить подобную особь — один на 30 миллионов. «Мы благодарны ресторану за то, что сотрудники оценили значимость этого омара, обратились к нам и сообщили об этом невероятном представителе вида», — отметил он. В итоге животное поселили в океанариуме.

Перанто добавил, что в аквариуме такой лобстер, скорее всего, проживет более долгую жизнь, чем в дикой природе, потому что его яркий окрас привлекает хищников. Необычный цвет омара вызван генетической аномалией.

Ранее сообщалось, что пару лобстеров оранжевого цвета также спасли от съедения в Великобритании. Их заметил бывший торговец рыбой в одном из магазинов города Лестер, графство Лестершир.