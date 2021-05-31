Пару редчайших оранжевых лобстеров спасли от съедения

Пару лобстеров оранжевого цвета спасли от съедения в Великобритании. Об этом сообщает LADbible

Редчайших омаров заметил в одном из магазинов города Лестер, графство Лестершир, бывший торговец рыбой Джозеф Ли (Joseph Lee). Они продавались за 25,5 фунта стерлингов (2600 рублей). «Когда я увидел их, то сначала подумал, что они игрушечные. Только приготовленные лобстеры бывают такого цвета», — рассказал Ли.

Он понял, что хозяева магазина не положили бы в аквариум сваренных омаров и подошел посмотреть на них.

Выяснилось, что лобстеры живые, а один из знакомых рыбаков рассказал Ли, что только одна на 30 миллионов особей появляется на свет с оранжевым цветом панциря. Увидеть сразу двух оранжевых лобстеров — невероятная удача.

Ли поговорил с сотрудниками магазина, и они согласились передать редчайших омаров в один из британских океанариумов, где на них смогут посмотреть все желающие. «Я не мог смириться с тем, что такие редкие животные окажутся у кого-то на тарелке», — отметил Ли.

Ранее сообщалось, что сотрудники ресторана Red Lobster в американском городе Манассас, штат Вирджиния, спасли от съедения редчайшего ситцевого омара. Самец американского омара ситцевого окраса, которого прозвали Веснушка (Freckles), был доставлен в ресторан вместе с партией морепродуктов из штата Мэн.

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