Редчайшего синего лобстера спасли от съедения

Сотрудники ресторана «Красный лобстер» в американском городе Акрон, штат Огайо, спасли от съедения редчайшего синего лобстера, который попал к ним вместе с поставкой живых морепродуктов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Увидев необычный окрас животного, сотрудники ресторана связались с представителями организации по охране морской природы, подведомственной Аквариуму Монтерей-Бэй в Калифорнии.

Представители компании обратились к руководству зоопарка Акрона, чтобы узнать, смогут ли они взять к себе редкого синего лобстера. Работники «Красного лобстера» назвали омара Клодом, в честь талисмана ресторана.

Зоопарк быстро организовал для Клода новый дом. «Синие лобстеры — очень редкие животные, такой окрас панциря встречается в одном случае на два миллиона и является следствием генетической аномалии», — пояснили в зоопарке.

В воскресенье, 26 июля, Клод переселился в зоопарк. Теперь он обитает в аквариуме в подразделении зоопарка «Королевство Комодо». Жители Акрона пока не могут навестить его, так как «Королевство Комодо» до сих пор закрыто из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что рыбак из США поймал редкого белого лобстера. Через белесый панцирь омара можно было увидеть его внутренности.