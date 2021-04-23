Рыбак поймал редчайшего синего лобстера и отпустил его

Молодой английский рыбак выловил редчайшего синего лобстера. Об этом сообщает Daily Mail.

Удача улыбнулась Тому Ламбурну (Tom Lambourn) из Ньюина, графство Корнуолл. Проверяя ловушки, он обнаружил, что в одну из них попалось членистоногое необычного цвета. Рыбак сфотографировал свой улов и выпустил лобстера обратно в море, так как тот был еще совсем небольшим.

«Это мой второй рыболовецкий сезон, и уже такая удача», — поделился впечатлениями 25-летний Ламбурн. Он добавил, что, если бы омар был больше, то он обязательно передал бы его в Национальный питомник лобстеров в корнуолльском Падстоу.

Представитель питомника заявил, что синий окрас для этих членистоногих очень редкий и встречается примерно у одной особи на два миллиона.

В 2005 году доктор Кристенсен из Университета Коннектикута выяснил, что лобстеры голубого цвета появляются в результате генетической мутации — у таких особей в чрезмерных количествах вырабатывается ответственный за синюю окраску протеин.

Рыбаки считают голубых омаров добрым предзнаменованием и обычно не едят их.

В июле 2020 года сообщалось, что сотрудники ресторана «Красный лобстер» в американском городе Акрон, спасли от съедения синего лобстера, который попал к ним вместе с поставкой живых морепродуктов. Спасенного омара назвали Клодом и поселили в местном зоопарке.