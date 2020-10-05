Редчайших оранжевых омаров спасли от съедения

Два редчайших оранжевых омара спасены в США от продажи на рынках морепродуктов за минувшее лето. Об этом сообщает издание New York Post.

Джим Р. Коронеси (Jim R. Coronesi) 25 лет владеет рынком морепродуктов Cor-J в Хэмптон-Бэйс, штат Нью-Йорк. Ежегодно он закупает до 2,2 тонны омаров. В августе ему попалось привезенное из штата Мэн редкое ракообразное цвета тыквы. Омар весил около 600 граммов. «Отдать его на съедение было бы преступлением. Омары могут жить долго. Если заботиться о них, они вырастают огромными», — сказал Коронеси.

Он назвал омара Луиджи в честь своего отца и отправил в Нью-Йоркский аквариум в районе Кони-Айленд. Теперь Луиджи находится на карантине и адаптируется к своему новому дому — 400-литровому аквариуму. Он проведет жизнь, прячась за камнями и питаясь устрицами, ракушками и креветками.

«Я хочу убедиться, что он хорошо акклиматизировался. Я думаю, что он скоро начнет линять», — сказал директор программ по защите животных Уильям Хана (William Hana).

Второй оранжевый лобстер из штата Мэн был обнаружен в конце июля в магазине Stop & Shop в городе Томс-Ривер, штат Нью-Джерси. Сотрудники магазина быстро пересадили его в отдельный аквариум с надписью «Не для продажи» и стали искать ему новый дом. Теперь лобстер по кличке Фред пополнил зоопарк Тертл-Бэк в округе Эссекс.

«Шанс найти омара такого цвета в дикой природе — один на 30 миллионов, поэтому нам посчастливилось получить его в свою коллекцию!» — написали представители зоопарка в Facebook.

Омары необычного окраса в неволе живут гораздо дольше, чем в дикой природе, так как яркая расцветка делает их уязвимыми для хищников. В аквариуме они могут прожить до 100 лет, вырасти до 1,2 метра и весить до 18 килограммов, в то время как в океане они не прожили бы и двух лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники ресторана «Красный лобстер» в американском городе Акрон, штат Огайо, спасли от съедения редчайшего синего лобстера, который попал к ним вместе с поставкой живых морепродуктов. Увидев необычный окрас животного, сотрудники ресторана связались с представителями организации по охране морской природы, подведомственной Аквариуму Монтерей-Бэй в Калифорнии.