Редчайшего ситцевого омара спасли от съедения

Сотрудники ресторана Red Lobster в американском городе Манассас, штат Вирджиния, спасли от съедения редчайшего ситцевого омара. Об этом сообщает портал Good News Network.

Самец американского омара ситцевого окраса, которого прозвали Веснушка (Freckles), был доставлен в ресторан вместе с партией морепродуктов из штата Мэн.

Когда сотрудники заведения заметили, что оранжевый панцирь лобстера покрыт черными точками, они обратились в службу поддержки Red Lobster, чтобы идентифицировать его как ситцевого омара.

Из-за своей яркой окраски ситцевые омары становятся легкой добычей для хищников и потому редко выживают в дикой природе. Шанс поймать такое ракообразное — один на 30 миллионов. Реже встречаются только разноцветные омары и омары-альбиносы.

Сотрудники ресторана связались с аквариумом в Музее живой природы штата Вирджиния. В конце апреля представители аквариума забрали омара и перевезли его в новый дом. После ветеринарного обследования и 30-дневного карантина Веснушку смогут увидеть посетители музея.

Ранее сообщалось, что молодой английский рыбак выловил редчайшего синего лобстера. Рыбак сфотографировал свой улов и выпустил лобстера обратно в море, так как тот был еще совсем небольшим.