Рыбаки выловили редкого оранжевого омара и не стали его есть

Portland Press Herald: рыбаки поймали уникального оранжевого омара с одной клешней

Рыбаки в американском заливе Каско, штат Мэн, выловили уникального оранжевого омара с одной клешней. Об этом сообщает Portland Press Herald.

Экипаж рыболовного судна Deborah and Megan под командованием Грегга Тернера выловил омара, отличающегося редчайшим оранжевым окрасом. Омары с таким цветом панциря встречаются в одном случае на 30 миллионов. У пойманного ракообразного была только одна клешня.

Член экипажа Мэнди Сайр рассказала, что она впервые видит омара такого цвета, а Тернер — второй раз в жизни. «Это действительно захватывающе», — поделилась Сайр впечатлениями.

Тернер и его команда решили не отправлять уникального омара на кухню. Сейчас ракообразное находится в магазине Turners Lobsters в городе Скарборо и ожидает переезда в новый дом — морской научный центр Университета Новой Англии в городе Биддефорд.

Ранее сообщалось, что семья гуляла по пляжу на полуострове Кейп-Код в американском штате Массачусетс и нашла редчайшего огромного голубого омара. По оценкам ученых, шанс встретить синего омара — один на два миллиона.