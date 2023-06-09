Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:09, 9 июня 2023Из жизни

Рыбаки выловили редкого оранжевого омара и не стали его есть

Portland Press Herald: рыбаки поймали уникального оранжевого омара с одной клешней

Кадр: NEWS CENTER Maine / YouTube

Рыбаки в американском заливе Каско, штат Мэн, выловили уникального оранжевого омара с одной клешней. Об этом сообщает Portland Press Herald.

Экипаж рыболовного судна Deborah and Megan под командованием Грегга Тернера выловил омара, отличающегося редчайшим оранжевым окрасом. Омары с таким цветом панциря встречаются в одном случае на 30 миллионов. У пойманного ракообразного была только одна клешня.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Мешки из клеток Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Мешки из клетокЗачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
7 февраля 2017

Член экипажа Мэнди Сайр рассказала, что она впервые видит омара такого цвета, а Тернер — второй раз в жизни. «Это действительно захватывающе», — поделилась Сайр впечатлениями.

Тернер и его команда решили не отправлять уникального омара на кухню. Сейчас ракообразное находится в магазине Turners Lobsters в городе Скарборо и ожидает переезда в новый дом — морской научный центр Университета Новой Англии в городе Биддефорд.

Ранее сообщалось, что семья гуляла по пляжу на полуострове Кейп-Код в американском штате Массачусетс и нашла редчайшего огромного голубого омара. По оценкам ученых, шанс встретить синего омара — один на два миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости
    Российская артиллерия ударила по позициям ВСУ на границе с Белгородской областью
    В России число пострадавших от «Мистера сидра» превысило 100 человек
    Леди Гага показала фанатам лицо без макияжа
    Рыбаки выловили редкого оранжевого омара и не стали его есть
    Объяснен самый яркий взрыв во Вселенной
    Летевшая в ОАЭ россиянка попыталась вывезти когти и рога животных и попалась
    Россиянин во время конфликта переехал пенсионерку на машине
    Пушилин оценил перспективы мира на Украине
    Глава МОК поблагодарил Макрона за заявление по допуску россиян на Олимпиаду-2024
    Курс доллара поднялся до максимума за два месяца
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.