Семья прогулялась по пляжу и нашла редчайшего голубого омара

USA Today: семья обнаружила на пляже редкого омара голубого окраса

Семья гуляла по пляжу на полуострове Кейп-Код в американском штате Массачусетс и нашла редчайшего огромного голубого омара. Об этом сообщает USA Today.

Эрик и Джесс Баттербох вместе с двумя дочерями, десятилетней Еленой и восьмилетней Элис, прогуливались вдоль воды, и девочки обнаружили крупного омара синего окраса, которого вынесло волнами на берег.

Семья несколько раз была в Музее естественной истории Кейп-Код, где видела синих омаров. Американцы поняли, что совершили очень редкую находку: этих морских созданий очень редко выносит на берег. Кроме того, омары, как правило, имеют коричневый окрас, а найденный ими экземпляр переливался разными оттенками синего цвета.

Более того, найденный Баттербохами омар был очень крупным: в два-три раза больше сородичей из музея. Вес ракообразного составлял около 4,5 килограмма, а длина — около 60 сантиметров.

Семья связалась с представителем Музея естественной истории Кейп-Код Тайан Бассетт. Специалистка заявила, что синие омары встречаются крайне редко. Бассетт подчеркнула, что крупнейший омар, который содержится в музее, весит около 1,8 килограмма. По оценкам некоторых ученых, шанс встретить синего омара — один на два миллиона. Одной из причин такого необычного окраса может быть нехватка определенных веществ в рационе. Другой причиной может быть генетическая мутация, которая приводит к нехватке коричневого пигмента.

Семья отказалась от идеи везти омара в музей, так как не была уверена в том, что сможет обеспечить ему необходимые условия транспортировки. «Я не хотел, чтобы из-за меня это невероятное создание оказалось в клетке. Оно, возможно, старше меня. Тайан посоветовала мне вернуть омара в воду», — отметил Эрик.

Омары имеют коричневый окрас благодаря красному пигменту, который называется астаксантин. Это тот же пигмент, который придает розовый цвет креветкам и лососю. Некоторые белки в панцире связывают астаксантин и создают синий оттенок, другие добавляют больше красных и желтых тонов. Вместе цветные слои создают коричневый окрас большинства омаров. Когда уровень астаксантина низок, омар становится синим.

Ранее сообщалось, что в городе Портленд, штат Мэн, США, отец и сын выловили омара редчайшей синей расцветки. Они решили поселить уникальное ракообразное в аквариуме в принадлежащем семье ресторане.