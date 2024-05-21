Причину приостановки запрета на экспорт бензина из РФ объяснили

Эксперт Родионов: приостановка запрета экспорта бензина поддержит нефтяников РФ

Решение правительства РФ о приостановке запрета на экспорт бензина поможет российским нефтяникам на фоне роста затрат. О причине такой меры властей в беседе с РИА Новости рассказал эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

Он объяснил, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны из-за антироссийских санкций столкнулись с ростом издержек. Расходы выросли на фоне ущерба нефтеперерабатывающей инфраструктуре и увеличения сроков ремонта предприятий, сказал Родионов.

По словам эксперта, такая мера поддержит маржинальность нефтепереработки. Для экспорта бензина не действуют негласные ценовые ограничения, введенные для сдерживания цен на внутреннем рынке в начале этого года, напомнил он. По прогнозам Родионова, розничные цены на бензин и дизель в России в ближайшие месяцы будут оставаться в границах инфляции.

Правительство России 20 мая приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня. При этом на период с 1 июля по 31 августа ограничения будут сохранены, говорится в постановлении кабмина. Власти приняли такое решение на фоне насыщения внутреннего рынка топлива, а также для недопущения снижения объемов переработки нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания бензином.