Биржевые цены на бензин выросли до максимума с сентября

Стоимость бензина Аи-95 на СПбМТСБ выросла до максимума с сентября 2023 года

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на бензин значительно выросли. При этом стоимость марки Аи-95 поднялась до 60 589 рублей за тонну, это максимум с конца сентября прошлого года, свидетельствуют данные площадки.

Цена Аи-92 поднялась на 1,31 процента, до 48 182 рублей за тонну, однако в феврале марка непродолжительное время торговалась дороже. Летнее дизельное топливо подорожало до 61 791 рубля за тонну, а межсезонное — до 61 494, что также стало максимумами с конца сентября — начала октября прошлого года.

Бензин на бирже продолжает расти в цене, хотя с начала марта возобновлен запрет на экспорт этого вида топлива. Проблемы могут быть связаны с продолжающимся ремонтом ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

В частности, не может работать на полную мощность нижегородский завод «Лукойла», у которого вышла из строя установка каталитического крекинга. Для ее ремонта необходимы импортные детали, поставки которых запрещены санкциями, точные сроки возобновления работы неизвестны.

Также выпуск бензина прекращен на ряде предприятий, которые пострадали от ударов беспилотных летательных аппаратов. По словам министра энергетики Николая Шульгинова, восстановление переработки на НПЗ в Туапсе займет не менее трех месяцев. Оба предприятия входят в десятку крупнейших в России по такому профилю.