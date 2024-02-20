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14:10, 20 февраля 2024Экономика

На ремонт пострадавшего от атаки беспилотника НПЗ в Туапсе отвели три месяца

Глава Минэнерго Шульгинов отвел на ремонт НПЗ в Нижнем Новгороде и Туапсе месяцы

Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости

Внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Нижнем Новгороде (НОРСИ) и Туапсе займут несколько месяцев. Об на пресс-конференции в ходе Дня энергетики на международной выставке-форуме «Россия» заявил министр энергетики Николай Шульгинов, передает РИА Новости.

Второе предприятие пострадало 25 января в результате атаки беспилотника, прилетевшего с территории Украины. Его ремонт, по словам чиновника, займет не менее трех месяцев. Работы не скажутся на поставках топлива внутри страны, потому что в основном продукция Туапсинского НПЗ шла на экспорт.

В то же время восстановление полноценной работы завода «Лукойла», который является ключевым поставщиком бензина в московский регион, должна упростить ситуацию на внутреннем рынке. На НОРСИ вышла из строя установка каталитического крекинга в связи с неисправностью детали компрессора. Главная проблема в том, что для восстановления работы комплекса нужны комплектующие западного производства, поставки которых запрещены санкциями.

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Оба предприятия входят в десятку крупнейших в России. В частности, мощность нижегородского НПЗ составляет 17 миллионов тонн в год. На этом фоне переработка нефти в России в январе упала до 747,9 тысячи тонн, что на четыре процента меньше, чем в тот же период годом ранее.

При этом, по оценке Bloomberg, ситуация продолжает ухудшаться. В последнюю неделю российские НПЗ перерабатывали 5,16 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 94 тысячи баррелей меньше, чем на неделе до этого, и на 380 тысяч меньше, чем в среднем в декабре.

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      Платон Щукин
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