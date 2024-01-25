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20:06, 25 января 2024Бывший СССР

Стало известно о причастности СБУ к пожару на нефтяном заводе в Туапсе

Politico: атаку на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе организовала СБУ
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Служба Безопасности Украины (СБУ) организовала атаку на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О причастности спецслужбы к пожару сообщил источник из правоохранительных органов Украины, передает Politico.

«СБУ наносит удары вглубь России и продолжает атаки на объекты, которые не только важны для российской экономики, но и обеспечивают топливом вражеские войска», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что Украина хочет повлиять на российский экспорт, чтобы ограничить ресурсы Москвы на ведение боевых действий.

Пожар на заводе в Туапсе Краснодарского края произошел в ночь на 25 января. Сообщалось, что завод атаковали три украинских дрона-камикадзе «Бобер». Аппараты сбила система противовоздушной обороны (ПВО), но обломки одного беспилотника упали на вакуумную колонную установку.

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      Алевтина Запольская
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