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08:09, 6 февраля 2024Экономика

В России упала переработка нефти

«Ъ»: в январе 2024 года переработка нефти в России снизилась на 4%

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Переработка нефти в России упала до 747,9 тысячи тонн в сутки в январе 2024 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

В годовом выражении переработка сократилась почти на 4 процента. По сравнению с декабрем показатели снизились на 1,4 процента. За месяц нефтяники переработали порядка 23,18 миллиона тонн сырья.

Сокращение объемов объясняют уменьшением добычи в рамках договоренностей с Саудовской Аравией — в первом квартале Россия обязалась снизить экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч баррелей в сутки, пояснил вице-премьер Александр Новак. Также причинами стали ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и вывод из строя установок из-за участившихся атак беспилотников.

Основная ремонтная кампания на НПЗ стартует в марте, в период сезонного роста спроса на топливо. В 2024-м работы затронут меньше заводов, однако сложные цепочки поставок комплектующих из-за санкций могут привести к затягиванию сроков.

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Ранее стало известно об ударах дронов по НПЗ в Туапсе и Усть-Луге, которые поставляют топливо за рубеж. Также беспилотники атаковали предприятие в Волгограде, которое снабжает топливом юг России и перерабатывает 14 миллионов тонн в год. Беспилотник повредил установку первичной нефтепереработки ЭЛОУ-АВТ-5.

С начала года выпуск бензина в России сократился на 1,8 процента, до 3,49 миллиона тонн. Поставки за рубеж сократили почти все крупные компании, причем «Лукойл» — в шесть раз. Главной причиной сокращения производства стала авария на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла», который ответственен за поставки топлива в Московский регио, главного потребителя топлива в стране. Сроки возобновления работы одной из двух установок каталитического крекинга пока неизвестны, поскольку поставки необходимых деталей запрещены санкциями.

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      Вячеслав Агапов
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