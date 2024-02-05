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11:40, 5 февраля 2024Экономика

Производство бензина в России снизилось

«Ъ»: за 30 дней января выпуск бензина в России упал на 1,8 % в годовом выражении
СюжетВзрыв в Волгограде

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Выпуск бензина в России в первые 30 дней января сократился на 1,8 процента, до 3,49 миллиона тонн, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с внутренней отраслевой статистикой, пишет «Коммерсантъ».

На внутренний рынок ушло 3,047 миллиона, что на 6,5 процента больше, чем с 1 по 30 января 2023 года, а экспорт упал на 31,5 процента, до 442,3 тысячи тонн. Поставки за рубеж сократили почти все крупные компании, причем «Лукойл» — в шесть раз.

Главной причиной сокращения производства стала авария на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла», который ответственен за поставки топлива в Московский регион. Сроки возобновления работы одной из двух установок каталитического крекинга пока неизвестны, поскольку поставки необходимых деталей запрещены санкциями. В связи с неисправностью предприятие не смогло произвести 200 тысяч тонн бензина Аи-95.

Проблемы для отрасли доставляют и атаки беспилотников. В январе удару подверглись НПЗ в Туапсе и Усть-Луге, однако оттуда топливо идет на экспорт, поэтому внутренний рынок ситуация не затрагивает. Пока неизвестны последствия взрыва на НПЗ в Волгограде, где беспилотник повредил установку первичной нефтепереработки ЭЛОУ-АВТ-5. Однако этот завод исключительно важен для снабжения топливом юга России, в год он перерабатывает 14 миллионов тонн.

Аналитики Kpler считают, что в феврале экспорт бензина из России просядет довольно существенно, поскольку начнет сказываться сокращение соответствующих отгрузок с НПЗ. Больше всего пострадают поставки в страны Северной Африки и Нигерию.

Ранее сообщалось, что после непрерывного месячного роста цен на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость топлива рухнула в начале декабря, что может объясняться вмешательством надзорных органов.

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      Платон Щукин
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