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15:44, 1 февраля 2024Экономика

Биржевая цена на одну марку бензина рухнула

Стоимость бензина Аи-92 на СПбМТСБ рухнула на 6,8 процента за сутки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В первый день февраля стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) рухнула сразу на 6,81 процента за сутки, до 47 372 рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

При этом вторая торгующаяся на бирже марка, АИ-95, подорожала на 0,54 процента. До этого с начала года биржевая цена на обе марки только увеличивалась и по итогам января прибавила четверть стоимости.

Накануне Минэнерго сообщило о снижении поставок бензина и дизельного топлива на экспорт в январе на 37 и 23 процента соответственно из-за внеплановых ремонтных работ на некоторых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация с обеспечением топливом регионов страны остается стабильной и находится под контролем специально созданного штаба.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила ряд крупных нефтяных компаний, не указав, каких именно, в недопоставках топлива на внутренний рынок. В ФАС призвали поставщиков исполнять обязательства и предупредили об ответственности за нарушения.

Рост биржевых цен на бензин ускорился после аварии на нижегородском НПЗ «Лукойла», который имеет ключевое значение для обеспечения топливом столичного региона. По предварительным данным, ремонт займет не меньше месяца.

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      Платон Щукин
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