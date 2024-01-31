Россия сократила вывоз бензина из-за проблем с производством

Минэнерго сообщило о сокращении экспорта бензина из-за внеплановых ремонтов

Поставки бензина и дизельного топлива на экспорт в январе снизились из-за внеплановых ремонтных работ на некоторых российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики России.

В пресс-службе подчеркнули, что ситуация с обеспечением топливом всех регионов страны остается стабильной и находится под контролем. Ведомство вместе с крупнейшими компаниями работает над тем, чтобы заместить выпавшие объемы производства.

Поставки на внутренний рынок бензина превышают прошлогодний уровень на 7 процентов, а дизельного топлива — на 17 процентов. Вместе с тем вывоз за рубеж сокращен на 37 и 23 процента соответственно.

Также в Минэнерго заверили в наличии достаточных запасов горючего для стабильного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка и напомнили, что НПЗ в Туапсе, который приостановил работу после атаки украинских беспилотников, был ориентирован на экспорт.

По итогам января стоимость бензина на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) выросла на четверть по сравнению с уровнем конца прошлого года.

Котировки уверенно идут вверх после аварии на нижегородском НПЗ «Лукойла», ремонт которого займет не меньше месяца, поскольку поставки необходимых деталей заблокированы санкциями.