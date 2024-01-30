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15:47, 30 января 2024Экономика

Биржевые цены на бензин выросли до максимума за 2,5 месяца

Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли до максимума с середины ноября

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник, 30 января, стоимость бензина выросла до максимума с середины ноября прошлого года, то есть за 2,5 месяца. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Марка Аи-92 прибавила 1,44 процента, дойдя до уровня 49 939 рублей за тонну, марка Аи-95 достигла уровня 52 837 рублей (плюс 1,84 процента). Выше обе марки торговались 15 ноября.

Летнее и межсезонное дизельное топливо также выросли в цене, на 1,06 процента и 0,14 процента соответственно (52 788 и 54 058 рублей за тонну), а зимнее подешевело на 0,72 процента (56 626 рублей за тонну).

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ужесточит контроль за использованием торговых роботов на торгах (СПбМТСБ). На них пожаловалась одна из крупнейших независимых сетей АЗС «Нефтьмагистраль», указавшая, что у нее перехватывают партии нефти с 12 января.

Такая ситуация наблюдается на фоне аварии на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла», который имеет ключевое значение для обеспечения московского региона. По словам вице-премьера Александра Новака, ремонт установки займет не меньше месяца.

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      Платон Щукин
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