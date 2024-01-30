В России в повышении цен на бензин обвинили роботов

ФАС России собралась ужесточить наказание за торги бензином с помощью роботов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России собирается наказывать за использование торговых роботов при торгах нефтепродуктами вплоть до отключения трейдеров от сделок, если те способствуют росту цен. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает РИА Новости.

Такой комментарий последовал вслед за жалобой, которую одна из крупнейших российских независимых сетей АЗС «Нефтьмагистраль» направила в Минэнерго, ФАС и Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ).

В ней говорится, что с 12 января компания не может купить ни одного лота бензина марок Аи-92 и Аи-95 на некоторых базисах Центральной России, и виновны в ситуации роботы. Алгоритмы позволяют выставлять заявки на покупку от новой средневзвешенной цены с учетом ограничения ее роста на 0,5 процента быстрее, чем вручную. А вслед за продажей партии к «Нефтьмагистрали» обращаются трейдеры с предложением купить ее же, но уже с премией к биржевой цене.

В ФАС подчеркнули, что считают жалобу сети актуальной и намерены ужесточить меры для участников торгов, применяющих такую практику. Источник агентства на рынке отмечает, что тактика не отличается от той, что наблюдалась в августе и сентябре прошлого года, когда в стране был полноценный топливный кризис.

При этом биржа, которая пытается самостоятельно справиться с задачей, отстает от трейдеров. Они оперативно перестраивают свои алгоритмы и доминируют на торгах.

Ранее стало известно, что ФАС собирается ввести фактическое госрегулирование биржевых цен на бензин для государственных и муниципальных предприятий. В ближайшие месяцы ведомство хочет ввести условие, что цена контракта по госзаказу должна быть не выше среднего арифметического значения биржевых и внебиржевых цен на товар за последние три месяца.