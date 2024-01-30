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11:43, 30 января 2024Экономика

В России собрались сдерживать рост цен на топливо по-новому

«Известия»: власти обсуждают введение максимальной цены на топливо по госзаказу

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В ближайшие месяцы в России может появиться новый способ сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом со ссылкой на проект документа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пишут «Известия».

Ведомство хочет ввести начальную максимальную стоимость продаваемого на бирже горючего по государственным заказам. Цена контракта должна быть не выше среднего арифметического значения биржевых и внебиржевых цен на товар за последние три месяца, идущие перед месяцем, в котором заключается договор или дополнительное соглашение.

По словам источника, близкого к ФАС, вступить в силу такое положение может уже в ближайшие месяцы. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что проект приказа отвечает дорожной карте развития биржевой торговли. В нем будут определены начальная максимальная цена товара, цена контракта с единственным поставщиком и начальная единица товара.

Также в антимонопольной службе уточнили, что ограничения позволят государственным заказчикам избежать завышенных цен, повысят конкуренцию и прозрачность ценообразования.

В свою очередь член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Тортев считает, что речь идет о фактическом регулировании цен на топливо. В случае нарушений ФАС и Генпрокуратура смогут вмешиваться и решать вопросы. Приказ позволит снизить расходы муниципальных перевозчиков и предприятий ЭКХ, что остановит рост тарифов.

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Вместе с тем аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что приказ касается только закупок для государственных и муниципальных нужд, а коммерческие компании будут вынуждены закупать его по прежним ценам. В этом случае первые могут столкнуться с дефицитом топлива, а за счет вторых, если обязательства продажи топлива по госконтрактам закрепят, нефтяные компании могут получить недополученную из-за регулирования прибыль.

Возобновление обсуждений по поводу сдерживания роста цен на бензин связано с ситуацией, сложившейся с начала года. Авария на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» ускорила повышение биржевых цен на бензин. За месяц Аи-92 и Аи-95 подорожали почти на четверть.

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      Платон Щукин
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