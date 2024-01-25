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20:19, 25 января 2024Экономика

Оптовые цены на бензин достигли максимума за два месяца

Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на СПбМТСБ достигли уровней конца ноября

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 25 января, в очередной раз выросла на два процента, до максимума за два месяца, свидетельствуют данные площадки.

Марка АИ-92 подорожала до 47 645 рублей за тонну (плюс 2,01 процента), а марка АИ-95 — до 50 232 рублей (плюс 1,95 процента). В последний раз такие цены фиксировались 22 ноября 2023 года.

С начала года рост оптовых цен на топливо превысил 20 процентов. Подорожание ускорилось после того, как стало известно об аварии на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла», который имеет ключевое значение для Московского региона. На предприятии полностью остановлена одна установка каталитического крекинга, а вторая работает с меньшей, чем положено, мощностью. Для ремонта необходимы комплектующие, поставка которых запрещена санкциями.

По оценкам Bloomberg, ситуация привела к сокращению объемов переработки нефти, хотя, как правило, зимой они увеличиваются из-за растущего потребления дизельного топлива и мазута.

Дополнительное влияние на рынок может оказывать пожар на НПЗ в Туапсе, который в ночь на 25 января атаковали три украинских дрона. Один из них повредил вакуумную колонную установку.

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      Платон Щукин
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