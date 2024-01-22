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15:36, 22 января 2024Экономика

Переработка нефти в России упала после аварии на заводе «Лукойла»

Bloomberg: переработка нефти на заводе в Поволжье упала на 51 тысячу баррелей

Фото: Unsplash

Объемы переработки нефти в России усилили падение после аварии на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла». Об этом со ссылкой на отраслевые данные сообщает Bloomberg.

Зимой переработка сырья в России обычно увеличивается из-за растущего потребления дизельного топлива и мазута. Однако из-за повреждения установки каталитического крекинга на заводе в Нижнем Новгороде сократилось производство бензина. В компании отметили, что на заводе ведутся работы по скорейшему восстановлению «нормального производственного режима» и пообещали удовлетворить потребности в топливе за счет имеющихся ресурсов.

С 11 по 17 января в России перерабатывали 5,5 миллиона баррелей сырья в день, что на 11 тысяч баррелей в день ниже средних показателей за первые 10 дней месяца. Эти показатели на 38 тысяч баррелей меньше средних объемов переработки в декабре 2023-го, отметили источники. При этом объемы переработки на НПЗ «Лукойла» в Поволжье упали на 41 тысячу баррелей. Также сократился выпуск нефтепродуктов на заводах «Башнефти» и «Славнефти», отмечает издание.

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При этом, согласно сервисам отслеживания танкеров, экспорт сырой нефти из российских портов вырос на 166 тысячи баррелей в день до 3,45 миллиона баррелей в день. Средний показатель за четыре недели показывает отгрузки в размере 3,43 миллиона баррелей в сутки.

Компания «Лукойл» стала первой крупной жертвой западных санкций в нефтепереработке. Из-за ограничений замена оборудования, которое позволяет выпускать высокооктановый бензин, на НПЗ в Нижнем Новгороде оказалась невозможной. Ранее на предприятии, которое перерабатывает около пяти процентов сырья в России, работали две установки каталитического крекинга, введенные в эксплуатацию в 2010 и 2015 годах. В декабре 2023-го на заводе появилась более молодая установка, однако ее удалось запустить на меньшей мощности. После аварии производитель остался и без второй части оборудования.

Нижегородский НПЗ называют ключевым для обеспечения Московского региона, на который приходится около 30 процентов потребления бензина в стране. Ранее бензин в столицу поставляли по трубопроводу. Компенсационные партии с других НПЗ, скорее всего, придется везти по железной дороге, из-за чего вырастут стоимость и сроки доставки, предполагают аналитики.

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      Вячеслав Агапов
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