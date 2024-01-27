Новак назвал сроки ремонта оборудования на нижегородском заводе «Лукойла»

Вице-премьер Новак: на ремонт оборудования на нижегородском НПЗ может уйти месяц

На ремонт оборудования на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» может потребоваться минимум месяц. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит агентство ТАСС.

Новак отметил, что сроки восстановления оценил «Лукойл». Более точные временные рамки вице-премьер затруднился назвать, ссылаясь на продолжающийся анализ технических решений.

Ранее вице-премьер заверил, что выход из строя установки каталитического крекинга на предприятии, случившийся 12 января, не повлиял на российский рынок топлива. По словам Новака, объем производства топлива в 2024 году выше, чем в прошлом.

Ранее западная пресса уверяла, что инцидент на нижегородском НПЗ негативно сказался на объемах переработки топлива в РФ. В частности об этом заявляло издание Bloomberg.

