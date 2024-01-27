Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:37, 27 января 2024Экономика

Новак назвал сроки ремонта оборудования на нижегородском заводе «Лукойла»

Вице-премьер Новак: на ремонт оборудования на нижегородском НПЗ может уйти месяц

Фото: Михаил Воскресенский / Фотохост-агентство РИА Новости

На ремонт оборудования на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» может потребоваться минимум месяц. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит агентство ТАСС.

Новак отметил, что сроки восстановления оценил «Лукойл». Более точные временные рамки вице-премьер затруднился назвать, ссылаясь на продолжающийся анализ технических решений.

Материалы по теме:
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
21 сентября 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Ранее вице-премьер заверил, что выход из строя установки каталитического крекинга на предприятии, случившийся 12 января, не повлиял на российский рынок топлива. По словам Новака, объем производства топлива в 2024 году выше, чем в прошлом.

Ранее западная пресса уверяла, что инцидент на нижегородском НПЗ негативно сказался на объемах переработки топлива в РФ. В частности об этом заявляло издание Bloomberg.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Родственникам украинских военнопленных не сообщили об их нахождении в Ил-76

      Новак назвал сроки ремонта оборудования на нижегородском заводе «Лукойла»

      Энергопотребление в России резко выросло из-за холодов

      Концерт лидера группы «Несчастный случай» отменили в российском городе

      Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства

      В европейской стране прокомментировали вероятность начала войны в регионе

      Минобороны опубликовало архивные документы о подвиге советского солдата

      Стало известно расписание матчей после перерыва в РПЛ

      В Германии заявили о неготовности к противостоянию с Россией

      Командир взвода рассказал об уничтожении позиций ВСУ с помощью «Гиацинта»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше