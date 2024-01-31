Российские нефтяные компании уличили в недопоставках топлива

ФАС: ряд нефтяных компаний поставляет слишком мало топлива на внутренний рынок

Отдельные крупные российские нефтяные компании не выполняют рекомендации правительства по поводу дополнительных поставок топлива на внутренний рынок. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства объяснил, что Минэнерго каждый месяц общается с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и доводит до них желательный объем поставок, в том числе для реализации на бирже. Невыполнение этих просьб может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на торгах.

В ФАС не уточнили, какие именно ВИНК уличены в занижении объемов, однако напомнили об ответственности за такие нарушения с учетом роста спроса на бензин на внутреннем рынке. Впрочем, в надзорном ведомстве признали, что нормативы продаж топлива через товарную биржу компании все же выполняют.

Стоимость бензина на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) активно растет с начала 2024 года. В последние недели марки Аи-92 и Аи-95 стабильно прибавляют более процента в сутки, по состоянию на конец января цены достигли уровня первой половины ноября.

Процесс ускорился после того, как стало известно об аварии на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла», который играет ключевое значение для обеспечения московского региона. Точные сроки его ремонта неизвестны, поскольку доставка необходимых деталей заблокирована санкциями, однако понятно, что он займет не менее месяца.